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Schwacher Handel: CAC 40 schwächelt letztendlich

01.06.26 17:57 Uhr
Schwacher Handel: CAC 40 schwächelt letztendlich | finanzen.net

So bewegte sich der CAC 40 zum Handelsende.

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CAC 40
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Schlussendlich bewegte sich der CAC 40 im Euronext-Handel 0,45 Prozent schwächer bei 8.146,59 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,407 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,148 Prozent leichter bei 8.171,23 Punkten in den Handel, nach 8.183,34 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.101,15 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.222,24 Zählern.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der CAC 40 auf 8.114,84 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.580,75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 7.751,89 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,593 Prozent zurück. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die meistgehandelten Aktien im CAC 40

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 369.664 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 233,930 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Blick

Die Renault-Aktie weist mit 4,62 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Mit 7,49 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Renault-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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