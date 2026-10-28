DAX 25.646 +0,2%ESt50 6.156 -0,1%MSCI World 4.927 +0,5%Top 10 Crypto 10,74 +0,7%Nas 26.465 -0,0%Bitcoin 72.337 -0,5%Euro 1,1135 +0,0%Öl 115,7 +1,6%Gold 4.043 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index im Fokus

Schwacher Handel: CAC 40 verbucht am Nachmittag Verluste

Schwacher Handel: CAC 40 verbucht am Nachmittag Verluste

Heute legen Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.36 EUR -0.92 EUR -0.48 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
428.20 EUR -6.05 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
66.48 EUR -0.62 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
26.24 EUR 0.32 EUR 1.23 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
4.23 EUR 0.51 EUR 13.85 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,879.16 EUR -7.98 EUR -0.1 %
News | Analysen

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 7.884,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,361 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,371 Prozent auf 7.916,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.887,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7.918,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.870,75 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,871 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.078,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.458,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.216,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,79 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1.996.479 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,777 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.