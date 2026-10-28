Schwacher Handel: CAC 40 verbucht am Nachmittag Verluste

Index im Fokus

28.10.26 15:57 Uhr

Heute legen Anleger in Paris eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext Verluste in Höhe von 0,03 Prozent auf 7.884,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,361 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,371 Prozent auf 7.916,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.887,14 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 7.918,74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.870,75 Punkten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,871 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.078,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8.458,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8.216,58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 3,79 Prozent zurück. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 1.996.479 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 228,777 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net