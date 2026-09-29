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CAC 40-Entwicklung

Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende in Rot

Schwacher Handel: CAC 40 zum Handelsende in Rot

So performte der CAC 40 am zweiten Tag der Woche letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.90 EUR -1.00 EUR -0.52 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
381.35 EUR -5.50 EUR -1.42 %
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Pernod Ricard S.A.
58.10 EUR -0.82 EUR -1.39 %
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Renault S.A.
26.02 EUR -0.36 EUR -1.36 %
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Stellantis
3.92 EUR -0.13 EUR -3.29 %
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Indizes
CAC 40
8,035.87 EUR -42.61 EUR -0.53 %
News | Analysen

Der CAC 40 tendierte im Euronext-Handel letztendlich um 0,53 Prozent tiefer bei 8.035,87 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,415 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,095 Prozent stärker bei 8.086,16 Punkten in den Handel, nach 8.078,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8.107,28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8.023,98 Punkten erreichte.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 8.401,18 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 29.06.2026, einen Stand von 8.367,33 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 7.880,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 1,94 Prozent zu Buche. Das CAC 40-Jahreshoch steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 334.517 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202,858 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,45 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19:11 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
25.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.09.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
08.09.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

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