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Index-Bewegung

Schwacher Handel: Das macht der Dow Jones am Freitagnachmittag

Schwacher Handel: Das macht der Dow Jones am Freitagnachmittag

Am fünften Tag der Woche halten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
265.05 EUR -2.10 EUR -0.79 %
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Apple Inc.
324.95 EUR 3.65 EUR 1.14 %
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Caterpillar Inc.
542.40 EUR -5.60 EUR -1.02 %
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Chevron Corp.
197.90 EUR 0.88 EUR 0.45 %
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Cisco Inc.
86.99 EUR -5.08 EUR -5.52 %
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Coca-Cola Co.
89.97 EUR 1.52 EUR 1.72 %
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Microsoft Corp.
475.80 EUR 3.75 EUR 0.79 %
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Nike Inc.
34.65 EUR 0.45 EUR 1.32 %
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NVIDIA Corp.
147.42 EUR -2.92 EUR -1.94 %
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Procter & Gamble Co.
154.10 EUR 2.02 EUR 1.33 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
363.00 EUR 3.30 EUR 0.92 %
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UnitedHealth Inc.
366.60 EUR 0.20 EUR 0.05 %
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Visa Inc.
387.15 EUR 2.85 EUR 0.74 %
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Walmart
114.18 EUR 0.50 EUR 0.44 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,288.82 USD -8.27 USD -0.02 %
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Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 52.278,71 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25,404 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,250 Prozent stärker bei 52.427,94 Punkten, nach 52.297,09 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52.017,86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52.521,48 Punkten lag.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,23 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wurde der Dow Jones mit 51.670,10 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.08.2026, einen Stand von 53.839,99 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, einen Stand von 47.457,22 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Coca-Cola (+ 1,81 Prozent auf 99,20 USD), Visa (+ 1,43 Prozent auf 426,30 USD), Procter Gamble (+ 1,19 Prozent auf 170,03 USD), Chevron (+ 1,15 Prozent auf 218,84 USD) und Walmart (+ 1,07 Prozent auf 127,54 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-6,30 Prozent auf 95,58 USD), NVIDIA (-2,50 Prozent auf 162,04 USD), Caterpillar (-1,56 Prozent auf 595,82 USD), Alphabet C (ex Google) (-0,91 Prozent auf 292,65 USD) und UnitedHealth (-0,63 Prozent auf 402,57 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55.856.623 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,672 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,01 zu Buche schlagen. Mit 4,29 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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