Schwacher Handel: Das macht der LUS-DAX aktuell

LUS-DAX-Performance im Fokus

12:25

Der LUS-DAX gibt am Mittwoch nach.

Am Mittwoch notiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 2,31 Prozent schwächer bei 24.874,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.821,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.456,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 08.06.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.569,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 23.990,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.237,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,26 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 25.906,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Brenntag SE (+ 1,86 Prozent auf 56,94 EUR), EON SE (+ 1,42 Prozent auf 19,33 EUR), BASF (+ 1,06 Prozent auf 47,86 EUR), RWE (+ 0,32 Prozent auf 56,76 EUR) und Hannover Rück (-0,48 Prozent auf 248,20 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Bank (-5,91 Prozent auf 30,40 EUR), Vonovia SE (-5,59 Prozent auf 21,13 EUR), Zalando (-5,14 Prozent auf 25,84 EUR), adidas (-4,63 Prozent auf 179,20 EUR) und Heidelberg Materials (-4,25 Prozent auf 166,80 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.387.563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 214,654 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net