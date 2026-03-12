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NASDAQ 100-Entwicklung

Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagmittag

13.03.26 18:00 Uhr
Schwacher Handel: Das macht der NASDAQ 100 am Freitagmittag | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche schwächer.

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Indizes
NASDAQ 100
24.386,6 PKT -147,0 PKT -0,60%
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Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,50 Prozent tiefer bei 24.411,26 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,516 Prozent auf 24.660,19 Punkte an der Kurstafel, nach 24.533,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 24.379,89 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.786,65 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,075 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, stand der NASDAQ 100 noch bei 24.732,73 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, den Wert von 25.196,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 19.225,48 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,15 Prozent. Bei 26.165,08 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24.289,23 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 4,85 Prozent auf 425,00 USD), Enphase Energy (+ 4,15 Prozent auf 44,37 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 3,01 Prozent auf 141,48 USD), Lam Research (+ 2,52 Prozent auf 214,77 USD) und Diamondback Energy (+ 2,18 Prozent auf 180,87 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Adobe (-5,57 Prozent auf 254,76 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-3,51 Prozent auf 615,81 USD), Broadcom (-3,10 Prozent auf 325,55 USD), Align Technology (-2,41 Prozent auf 162,89 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-1,80 Prozent auf 194,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 17.097.599 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 3,886 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,89 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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