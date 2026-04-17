Schwacher Handel: Das macht der S&P 500 aktuell

Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 bewegt sich derzeit auf rotem Terrain.

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 0,35 Prozent auf 7.101,23 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 57,441 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,155 Prozent leichter bei 7.114,98 Punkten in den Montagshandel, nach 7.126,06 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.122,65 Punkte, das Tagestief hingegen 7.084,41 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.506,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.796,86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.282,70 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,54 Prozent. 7.147,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Stanley Black Decker (+ 4,98 Prozent auf 74,89 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 4,73 Prozent auf 27,69 USD), Dow (+ 4,63 Prozent auf 37,25 USD), The Trade Desk A (+ 4,49 Prozent auf 23,48 USD) und Charter A (+ 4,21 Prozent auf 246,58 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil NRG Energy (-4,88 Prozent auf 159,55 USD), Intel (-4,64 Prozent auf 65,32 USD), Organon Company (-4,51 Prozent auf 9,32 USD), Norwegian Cruise Line (-4,14 Prozent auf 20,12 USD) und Boston Scientific (-3,91 Prozent auf 61,72 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.967.762 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,167 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net