STOXX 50-Performance im Fokus

Der STOXX 50 verzeichnet am Dienstag Verluste.

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 1,16 Prozent tiefer bei 5.446,00 Punkten. In den Dienstagshandel ging der STOXX 50 0,339 Prozent leichter bei 5.491,19 Punkten, nach 5.509,87 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5.440,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5.491,19 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.404,24 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 5.500,53 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 4.787,44 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9,86 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 4.674,85 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rolls-Royce (+ 0,78 Prozent auf 13,48 GBP), BP (+ 0,54 Prozent auf 5,74 GBP), Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,09 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 273,35 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,01 Prozent auf 37,05 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-4,26 Prozent auf 204,30 EUR), GSK (-2,70 Prozent auf 18,78 GBP), RELX (-2,05 Prozent auf 30,03 GBP), AstraZeneca (-1,95 Prozent auf 137,60 GBP) und UBS (-1,93 Prozent auf 39,63 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 9.213.463 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 515,998 Mrd. Euro.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,03 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net