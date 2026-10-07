Schwacher Handel: DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Index-Performance im Fokus

07.10.26 17:57 Uhr

Der DAX notierte am Abend im negativen Bereich.

Am Mittwoch gab der DAX via XETRA schlussendlich um 1,41 Prozent auf 25.091,34 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,096 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,662 Prozent auf 25.280,67 Punkte an der Kurstafel, nach 25.449,19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Mittwoch bei 25.038,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.347,09 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Verlust von 0,634 Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26.006,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der DAX 25.465,25 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24.385,78 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,25 Prozent zu. 26.618,74 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 2,37 Prozent auf 69,15 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,20 Prozent auf 26,99 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,29 Prozent auf 38,56 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,25 Prozent auf 69,74 EUR) und Hannover Rück (+ 1,24 Prozent auf 262,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-6,85 Prozent auf 37,42 EUR), Infineon (-5,77 Prozent auf 60,95 EUR), Deutsche Bank (-4,94 Prozent auf 29,86 EUR), MTU Aero Engines (-3,99 Prozent auf 351,10 EUR) und Commerzbank (-3,70 Prozent auf 38,56 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.926.492 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,64 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net