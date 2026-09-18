DAX 25.541 -0,7%ESt50 6.274 -0,8%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,31 +0,1%Nas 26.418 +1,7%Bitcoin 68.142 +2,4%Euro 1,1473 -0,0%Öl 102,9 -1,8%Gold 4.377 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Schwacher Handel: DAX mit Abgaben

Schwacher Handel: DAX mit Abgaben

Das macht der DAX am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
142.70 EUR 0.40 EUR 0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
196.32 EUR 0.04 EUR 0.02 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Allianz
444.60 EUR -5.60 EUR -1.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Continental AG
69.98 EUR 0.28 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27.20 EUR -1.17 EUR -4.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HOCHTIEF AG
396.60 EUR 2.20 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
56.02 EUR 1.56 EUR 2.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45.56 EUR -0.70 EUR -1.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
38.66 EUR 0.23 EUR 0.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1,023.60 EUR 7.20 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
185.22 EUR -0.80 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
78.96 EUR -2.28 EUR -2.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
17.79 EUR -0.20 EUR -1.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25,530.47 EUR -186.24 EUR -0.72 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 25.541,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25.596,46 Zählern und damit 0,468 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25.716,71 Punkte).

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25.656,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.519,17 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,167 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26.128,36 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 25.026,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der DAX 23.674,53 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,08 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,31 Prozent auf 56,20 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,75) Prozent auf 1.023,80 EUR), QIAGEN (+ 0,56 Prozent auf 38,82 EUR) und Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 196,52 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,07 Prozent auf 79,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,71 Prozent auf 45,41 EUR), Allianz (-1,64 Prozent auf 443,70 EUR) und Continental (-1,61 Prozent auf 69,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.631.995 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215,328 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

Aktuelle Rheinmetall Aktie News

Werbung

Rheinmetall Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.