Schwacher Handel: DAX mit Abgaben

Index-Performance im Blick

18.09.26 12:25 Uhr

Das macht der DAX am Mittag.

Um 12:09 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,68 Prozent schwächer bei 25.541,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25.596,46 Zählern und damit 0,468 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (25.716,71 Punkte).

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 25.656,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.519,17 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,167 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26.128,36 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 25.026,80 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der DAX 23.674,53 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,08 Prozent nach oben. Bei 26.618,74 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Infineon (+ 3,31 Prozent auf 56,20 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), Rheinmetall (+ 0,75) Prozent auf 1.023,80 EUR), QIAGEN (+ 0,56 Prozent auf 38,82 EUR) und Airbus SE (+ 0,48 Prozent auf 196,52 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Deutsche Telekom (-4,24 Prozent auf 27,10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,07 Prozent auf 79,36 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,71 Prozent auf 45,41 EUR), Allianz (-1,64 Prozent auf 443,70 EUR) und Continental (-1,61 Prozent auf 69,60 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.631.995 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 215,328 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,13 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net