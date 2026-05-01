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DAX-Entwicklung

Schwacher Handel: DAX schlussendlich mit Abgaben

12.05.26 17:57 Uhr
Schwacher Handel: DAX schlussendlich mit Abgaben | finanzen.net

Mit dem DAX ging es zum Handelsende abwärts.

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Am Dienstag ging es im DAX via XETRA zum Handelsende um 1,54 Prozent auf 23.974,67 Punkte abwärts. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,022 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,24 Prozent auf 24.048,25 Punkte an der Kurstafel, nach 24.350,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 24.210,74 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 23.920,70 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, betrug der DAX-Kurs 23.803,95 Punkte. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der DAX einen Wert von 24.852,69 Punkten auf. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 12.05.2025, mit 23.566,54 Punkten bewertet.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,30 Prozent zurück. Bei 25.507,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 3,67 Prozent auf 38,44 EUR), Scout24 (+ 3,11 Prozent auf 72,90 EUR), QIAGEN (+ 2,27 Prozent auf 28,80 EUR), Symrise (+ 1,68 Prozent auf 74,02 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,05 Prozent auf 37,66 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-6,09 Prozent auf 468,90 EUR), Infineon (-5,91 Prozent auf 58,14 EUR), Zalando (-5,57 Prozent auf 19,09 EUR), Siemens Energy (-5,05 Prozent auf 169,48 EUR) und Daimler Truck (-2,65 Prozent auf 39,30 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6.712.775 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 201,962 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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