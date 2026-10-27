Schwacher Handel: DAX schwächelt zum Handelsstart

DAX-Performance

27.10.26 09:27 Uhr

So bewegt sich der DAX heute.

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0,22 Prozent auf 25.355,69 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,161 Prozent auf 25.369,81 Punkte an der Kurstafel, nach 25.410,84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.350,85 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.401,32 Zählern.

DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.408,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25.361,03 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24.308,78 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 3,33 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 1,25 Prozent auf 124,70 EUR), HOCHTIEF (+ 1,13 Prozent auf 375,20 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 50,69 EUR), Hannover Rück (+ 0,28 Prozent auf 281,60 EUR) und SAP SE (+ 0,14 Prozent auf 212,55 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Beiersdorf (-1,49 Prozent auf 81,84 EUR), Henkel vz (-1,45 Prozent auf 77,28 EUR), Airbus SE (-1,19 Prozent auf 191,18 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.022,20 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,15 Prozent auf 68,52 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 365.008 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 239,629 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,28 erwartet. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net