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Kursentwicklung

Schwacher Handel: DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

Schwacher Handel: DAX verbucht am Montagnachmittag Verluste

Am Nachmittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
179.10 EUR 1.55 EUR 0.87 %
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Daimler Truck
43.34 EUR 0.75 EUR 1.76 %
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Deutsche Telekom AG
27.11 EUR 0.54 EUR 2.03 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
54.36 EUR 0.82 EUR 1.53 %
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Infineon AG
48.79 EUR -1.59 EUR -3.16 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.58 EUR -0.16 EUR -0.39 %
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MTU Aero Engines AG
348.10 EUR -5.30 EUR -1.50 %
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Rheinmetall AG
775.80 EUR 9.80 EUR 1.28 %
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SAP SE
212.65 EUR -0.05 EUR -0.02 %
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Siemens AG
270.75 EUR -9.00 EUR -3.22 %
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Siemens Energy AG
129.02 EUR -2.90 EUR -2.20 %
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Symrise AG
95.34 EUR -1.52 EUR -1.57 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.42 EUR -0.02 EUR -0.03 %
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Zalando
28.55 EUR 0.07 EUR 0.25 %
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Indizes
DAX 40
26,654.48 EUR -95.47 EUR -0.36 %
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Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,01 Prozent auf 26.746,84 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,211 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,083 Prozent auf 26.772,11 Punkte an der Kurstafel, nach 26.749,95 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 26.693,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26.797,19 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der DAX einen Wert von 25.622,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 26.440,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, betrug der DAX-Kurs 23.876,55 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,00 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,74 Prozent auf 786,50 EUR), MTU Aero Engines (+ 1,91 Prozent auf 358,30 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,77 Prozent auf 27,07 EUR), Daimler Truck (+ 1,76 Prozent auf 43,41 EUR) und Fresenius SE (+ 1,45 Prozent auf 54,40 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens (-2,34 Prozent auf 272,85 EUR), Infineon (-1,49 Prozent auf 49,13 EUR), Siemens Energy (-1,39 Prozent auf 129,46 EUR), Symrise (-1,19 Prozent auf 96,12 EUR) und Zalando (-1,09 Prozent auf 28,16 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.405.482 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 240,984 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13:06 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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