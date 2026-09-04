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DAX im Fokus

Schwacher Handel: DAX verbucht nachmittags Abschläge

Schwacher Handel: DAX verbucht nachmittags Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
148.25 EUR 0.55 EUR 0.37 %
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Commerzbank
43.03 EUR 1.18 EUR 2.82 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
42.60 EUR -0.92 EUR -2.11 %
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Hannover Rück
255.60 EUR -6.40 EUR -2.44 %
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HOCHTIEF AG
423.20 EUR -2.60 EUR -0.61 %
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Infineon AG
60.28 EUR 3.55 EUR 6.26 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
48.58 EUR 1.09 EUR 2.29 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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QIAGEN N.V.
36.62 EUR -0.61 EUR -1.63 %
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RWE AG St.
59.76 EUR 1.50 EUR 2.57 %
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SAP SE
181.80 EUR -3.06 EUR -1.66 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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Vonovia SE
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Am Montag geht es im DAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,23 Prozent auf 25.985,45 Punkte abwärts. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,169 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 26.039,54 Punkte an der Kurstafel, nach 26.046,40 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 26.069,99 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 25.919,61 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26.319,45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, bei 24.759,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23.596,98 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent nach oben. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,45 Prozent auf 59,96 EUR), RWE (+ 2,33 Prozent auf 59,76 EUR), Commerzbank (+ 2,12 Prozent auf 42,95 EUR), HOCHTIEF (+ 1,78 Prozent auf 433,60 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,74 Prozent auf 48,52 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Fresenius SE (-3,20 Prozent auf 42,24 EUR), QIAGEN (-2,89 Prozent auf 36,36 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,65 Prozent auf 513,60 EUR), Hannover Rück (-2,53 Prozent auf 254,00 EUR) und SAP SE (-2,40 Prozent auf 181,22 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Vonovia SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1.736.075 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 214,312 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,75 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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12:01 Infineon Buy Deutsche Bank AG
09:06 Infineon Buy Warburg Research
27.08.26 Infineon Kaufen DZ BANK
07.08.26 Infineon Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Infineon Neutral UBS AG

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