Schwacher Handel: DAX verliert mittags

DAX im Blick

30.10.26 12:25 Uhr

Das macht der DAX am Freitag.

Am Freitag notiert der DAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,48 Prozent schwächer bei 25.914,74 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,130 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,350 Prozent leichter bei 25.948,61 Punkten in den Handel, nach 26.039,68 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25.877,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 26.026,20 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 2,69 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25.199,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.612,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24.118,89 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 5,60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

DAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 4,00 Prozent auf 49,88 EUR), Beiersdorf (+ 2,95 Prozent auf 83,18 EUR), Henkel vz (+ 2,44 Prozent auf 80,60 EUR), Symrise (+ 2,18 Prozent auf 93,76 EUR) und Scout24 (+ 1,99 Prozent auf 84,45 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Infineon (-4,30 Prozent auf 51,69 EUR), HOCHTIEF (-2,55 Prozent auf 374,40 EUR), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR) und Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.502.215 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 235,847 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net