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Kursverlauf

Schwacher Handel: DAX zeigt sich am Mittag schwächer

Schwacher Handel: DAX zeigt sich am Mittag schwächer

Der DAX bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.25 EUR 0.55 EUR 0.35 %
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E.ON SE
17.75 EUR 0.27 EUR 1.54 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
38.94 EUR -0.36 EUR -0.92 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
45.10 EUR 0.28 EUR 0.61 %
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HOCHTIEF AG
365.40 EUR -8.40 EUR -2.25 %
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Infineon AG
50.77 EUR -1.14 EUR -2.20 %
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QIAGEN N.V.
41.78 EUR 0.65 EUR 1.57 %
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SAP SE
201.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Siemens AG
256.60 EUR -7.75 EUR -2.93 %
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Siemens Energy AG
129.46 EUR -1.96 EUR -1.49 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.82 EUR -0.72 EUR -1.04 %
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Vonovia SE
16.00 EUR -0.56 EUR -3.35 %
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Indizes
DAX 40
25,101.59 EUR -218.18 EUR -0.86 %
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Am Dienstag bewegt sich der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,77 Prozent leichter bei 25.123,65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,130 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,395 Prozent tiefer bei 25.219,71 Punkten in den Handel, nach 25.319,77 Punkten am Vortag.

Bei 25.229,92 Einheiten erreichte der DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 25.050,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 25.304,06 Punkten gehandelt. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, bei 24.846,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.258,80 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,38 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,41 Prozent auf 39,59 EUR), QIAGEN (+ 1,26 Prozent auf 41,77 EUR), EON SE (+ 1,11 Prozent auf 17,71 EUR), SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 201,20 EUR) und Fresenius SE (+ 0,59 Prozent auf 45,17 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Siemens (-3,44 Prozent auf 257,05 EUR), Vonovia SE (-3,11 Prozent auf 16,06 EUR), HOCHTIEF (-2,94 Prozent auf 363,00 EUR), Infineon (-2,76 Prozent auf 51,07 EUR) und Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 129,92 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX sticht die Vonovia SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2.263.955 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 229,940 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,78 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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