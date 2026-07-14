Schwacher Handel: DAX zeigt sich mittags leichter

DAX-Performance im Blick

15.07.26 12:25 Uhr

Der DAX zeigt sich am dritten Tag der Woche in Rot.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,70 Prozent schwächer bei 24.971,92 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,099 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,704 Prozent auf 24.970,05 Punkte an der Kurstafel, nach 25.147,03 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 24.839,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.034,86 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,033 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.06.2026, den Stand von 24.894,01 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 15.04.2026, einen Stand von 24.066,70 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bei 24.060,29 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,76 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit HOCHTIEF (+ 2,20 Prozent auf 474,20 EUR), Fresenius SE (+ 0,90 Prozent auf 41,39 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,83 Prozent auf 169,85 EUR), Daimler Truck (+ 0,56 Prozent auf 43,06 EUR) und Merck (+ 0,29 Prozent auf 139,90 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-2,41 Prozent auf 70,09 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,31 Prozent auf 41,42 EUR), BASF (-2,11 Prozent auf 48,38 EUR), Bayer (-1,89 Prozent auf 48,19 EUR) und Commerzbank (-1,87 Prozent auf 38,30 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die BASF-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1.211.070 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 207,412 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 8,01 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net