Schwacher Handel: DAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Kursentwicklung

Beim DAX standen die Signale am Freitag auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der DAX nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 26.756,70 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,205 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,280 Prozent schwächer bei 26.697,03 Punkten in den Freitagshandel, nach 26.771,88 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26.678,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.832,82 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 3,65 Prozent. Der DAX stand vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 25.259,90 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 26.299,74 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24.041,62 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9,04 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 27.001,67 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Brenntag SE (+ 2,12 Prozent auf 58,66 EUR), EON SE (+ 1,67 Prozent auf 19,47 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,39 Prozent auf 40,11 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 330,40 EUR) und Allianz (+ 1,02 Prozent auf 477,20 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-4,29 Prozent auf 49,88 EUR), HOCHTIEF (-2,14 Prozent auf 374,40 EUR), MTU Aero Engines (-1,62 Prozent auf 351,60 EUR), Heidelberg Materials (-1,25 Prozent auf 177,15 EUR) und Vonovia SE (-0,98 Prozent auf 16,76 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 7.296.552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX mit 238,161 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,93 zu Buche schlagen. Mit 7,39 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net