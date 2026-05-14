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NYSE-Handel im Blick

Schwacher Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag schwächer

15.05.26 20:02 Uhr
Schwacher Handel: Dow Jones am Freitagnachmittag schwächer | finanzen.net

Der Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste.

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Am Freitag geht es im Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,81 Prozent auf 49.655,52 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,415 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,439 Prozent auf 49.843,58 Punkte an der Kurstafel, nach 50.063,46 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 49.503,57 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49.930,26 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0,215 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 48.463,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 49.500,93 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42.322,75 Punkte.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,63 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 4,79 Prozent auf 175,60 USD), Microsoft (+ 4,43 Prozent auf 427,55 USD), Chevron (+ 1,64 Prozent auf 189,70 USD), Cisco (+ 1,56 Prozent auf 117,33 USD) und Apple (+ 1,42 Prozent auf 302,45 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-3,93 Prozent auf 884,07 USD), Amgen (-3,08 Prozent auf 325,87 USD), Boeing (-2,88 Prozent auf 222,62 USD), Honeywell (-2,80 Prozent auf 211,63 USD) und Sherwin-Williams (-2,66 Prozent auf 300,97 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 25.051.309 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,717 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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