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Dow Jones-Performance im Blick

Schwacher Handel: Dow Jones legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

26.05.26 17:59 Uhr
Schwacher Handel: Dow Jones legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt sich am Dienstag mit negativem Vorzeichen.

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Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,26 Prozent leichter bei 50.448,76 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 20,506 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,287 Prozent auf 50.434,65 Punkte an der Kurstafel, nach 50.579,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50.439,61 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 50.785,68 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, bei 49.230,71 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 26.02.2026, den Stand von 49.499,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41.603,07 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,27 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 50.830,24 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 2,41 Prozent auf 901,08 USD), Honeywell (+ 1,76 Prozent auf 231,93 USD), Salesforce (+ 1,03 Prozent auf 181,92 USD), 3M (+ 0,72 Prozent auf 153,53 USD) und Boeing (+ 0,63 Prozent auf 220,40 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-2,52 Prozent auf 378,68 USD), Chevron (-2,07 Prozent auf 187,46 USD), IBM (-1,79 Prozent auf 249,29 USD), Johnson Johnson (-1,76 Prozent auf 230,22 USD) und Cisco (-1,69 Prozent auf 118,37 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16.163.675 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,478 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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