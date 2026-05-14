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Schwacher Handel: Dow Jones liegt am Freitagmittag im Minus

15.05.26 18:00 Uhr
Schwacher Handel: Dow Jones liegt am Freitagmittag im Minus | finanzen.net

Der Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag auf rotem Terrain.

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Am Freitag sinkt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 1,02 Prozent auf 49.555,21 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 20,415 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,439 Prozent tiefer bei 49.843,58 Punkten, nach 50.063,46 Punkten am Vortag.

Bei 49.930,26 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49.503,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,012 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48.463,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 49.500,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42.322,75 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 2,42 Prozent. Bei 50.512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,53 Prozent auf 173,50 USD), Microsoft (+ 2,90 Prozent auf 421,29 USD), Chevron (+ 1,34 Prozent auf 189,14 USD), Apple (+ 1,16 Prozent auf 301,68 USD) und Visa (+ 1,13 Prozent auf 326,17 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-3,73 Prozent auf 885,89 USD), NVIDIA (-3,13 Prozent auf 228,36 USD), Boeing (-3,07 Prozent auf 222,17 USD), Sherwin-Williams (-2,88 Prozent auf 300,28 USD) und Amgen (-2,59 Prozent auf 327,53 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 21.490.498 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,717 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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