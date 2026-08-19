Schwacher Handel: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

Dow Jones aktuell

20.08.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones ging im Minus aus dem Donnerstagshandel.

Letztendlich sank der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,32 Prozent auf 52.759,21 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,532 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,001 Prozent fester bei 53.463,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 53.463,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53.381,22 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.754,90 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 1,68 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51.839,26 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 50.009,35 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 44.938,31 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,05 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit McDonalds (+ 0,63 Prozent auf 269,13 USD), Travelers (+ 0,63 Prozent auf 364,49 USD), Walt Disney (+ 0,36 Prozent auf 107,32 USD), Coca-Cola (+ 0,17 Prozent auf 90,50 USD) und Visa (+ 0,05 Prozent auf 365,73 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Walmart (-9,15 Prozent auf 103,84 USD), Boeing (-3,20 Prozent auf 215,10 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), American Express (-2,57 Prozent auf 331,15 USD) und Johnson Johnson (-2,21 Prozent auf 267,37 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 23.137.874 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,63 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net