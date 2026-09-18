DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,95 +6,3%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.651 +6,1%Euro 1,1489 +0,1%Öl 103,0 -1,7%Gold 4.380 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Fokus

Schwacher Handel: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

Schwacher Handel: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

Zum Handelsschluss herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
143.95 EUR 0.65 EUR 0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amazon
221.25 EUR 2.10 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
335.10 EUR 2.90 EUR 0.87 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
696.20 EUR 2.60 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
200.10 EUR -7.45 EUR -3.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
431.00 EUR -0.55 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
30.92 EUR -0.78 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193.00 EUR 1.68 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
208.30 EUR -3.25 EUR -1.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
329.80 EUR -1.20 EUR -0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
91.90 EUR 0.03 EUR 0.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,682.64 USD -95.40 USD -0.18 %
News | Analysen

Am Freitag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 51.682,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,820 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,202 Prozent auf 51.882,53 Punkte an der Kurstafel, nach 51.778,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51.826,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51.497,47 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53.343,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.564,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.142,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 1,55 Prozent auf 385,65 USD), NVIDIA (+ 1,34 Prozent auf 222,27 USD), Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 808,99 USD), Amazon (+ 1,00 Prozent auf 253,71 USD) und 3M (+ 0,72 Prozent auf 165,89 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil IBM (-3,45 Prozent auf 229,55 USD), Walt Disney (-2,54 Prozent auf 102,67 USD), Nike (-2,34 Prozent auf 35,51 USD), Salesforce (-2,03 Prozent auf 237,92 USD) und Travelers (-1,28 Prozent auf 374,62 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 89.457.984 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,488 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,13 erwartet. Mit 4,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.