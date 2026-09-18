Schwacher Handel: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

Index-Performance im Fokus

18.09.26 22:32 Uhr

Zum Handelsschluss herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Am Freitag schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 51.682,64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 24,820 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,202 Prozent auf 51.882,53 Punkte an der Kurstafel, nach 51.778,04 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 51.826,78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 51.497,47 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2,03 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53.343,40 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.564,70 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46.142,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 1,55 Prozent auf 385,65 USD), NVIDIA (+ 1,34 Prozent auf 222,27 USD), Caterpillar (+ 1,30 Prozent auf 808,99 USD), Amazon (+ 1,00 Prozent auf 253,71 USD) und 3M (+ 0,72 Prozent auf 165,89 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil IBM (-3,45 Prozent auf 229,55 USD), Walt Disney (-2,54 Prozent auf 102,67 USD), Nike (-2,34 Prozent auf 35,51 USD), Salesforce (-2,03 Prozent auf 237,92 USD) und Travelers (-1,28 Prozent auf 374,62 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 89.457.984 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,488 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,13 erwartet. Mit 4,49 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net