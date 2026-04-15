Schwacher Handel: Dow Jones sackt zum Handelsende ab

Dow Jones aktuell

Heute herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Am Mittwoch schloss der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,15 Prozent) bei 48.463,72 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 18,444 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 48.272,03 Punkte an der Kurstafel, nach 48.535,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 48.281,62 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 48.709,01 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wurde der Dow Jones auf 46.558,47 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bei 49.442,44 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 15.04.2025, einen Wert von 40.368,96 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,168 Prozent zu Buche. 50.512,79 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 4,61 Prozent auf 411,22 USD), Salesforce (+ 3,67 Prozent auf 177,60 USD), Apple (+ 2,94 Prozent auf 266,43 USD), Nike (+ 2,81 Prozent auf 45,44 USD) und IBM (+ 1,89 Prozent auf 244,80 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Caterpillar (-3,03 Prozent auf 770,17 USD), Merck (-1,72 Prozent auf 117,90 USD), JPMorgan Chase (-1,67 Prozent auf 305,93 USD), Sherwin-Williams (-1,43 Prozent auf 328,84 USD) und Chevron (-1,13 Prozent auf 184,91 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42.512.247 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,903 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 6,19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.net