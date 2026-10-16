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Index im Blick

Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Verluste

So bewegt sich der Dow Jones nachmittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
298.95 EUR -8.60 EUR -2.80 %
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Amazon
221.80 EUR -6.05 EUR -2.66 %
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Chevron Corp.
199.34 EUR 3.42 EUR 1.75 %
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Cisco Inc.
95.77 EUR -2.10 EUR -2.15 %
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Coca-Cola Co.
82.76 EUR 0.93 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
Home Depot
273.90 EUR -2.60 EUR -0.94 %
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Merck Co.
129.52 EUR -5.48 EUR -4.06 %
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Microsoft Corp.
468.20 EUR -14.20 EUR -2.94 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
33.42 EUR 0.38 EUR 1.15 %
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NVIDIA Corp.
190.38 EUR -3.76 EUR -1.94 %
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Salesforce
211.30 EUR -7.70 EUR -3.52 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
339.60 EUR 3.00 EUR 0.89 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,882.12 USD -295.57 USD -0.57 %
News | Analysen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,46 Prozent tiefer bei 51.938,49 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,197 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,613 Prozent schwächer bei 51.858,06 Punkten in den Handel, nach 52.177,69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 52.582,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 51.867,76 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,334 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51.461,90 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 52.552,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, wurde der Dow Jones mit 45.952,24 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7,35 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Chevron (+ 2,26 Prozent auf 224,28 USD), Home Depot (+ 2,18 Prozent auf 279,50 EUR), Coca-Cola (+ 1,29 Prozent auf 93,19 USD), Merck (+ 1,22 Prozent auf 146,96 USD) und Travelers (+ 1,13 Prozent auf 388,22 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-2,67 Prozent auf 240,15 USD), Microsoft (-2,17 Prozent auf 527,74 USD), Cisco (-1,96 Prozent auf 107,70 USD), Amazon (-1,95 Prozent auf 249,79 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1,77 Prozent auf 338,82 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 14.064.109 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,746 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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