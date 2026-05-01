Schwacher Handel: Dow Jones verliert schlussendlich

Dow Jones-Kursentwicklung

Der Dow Jones verzeichnete am Abend Verluste.

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 1,13 Prozent schwächer bei 48.941,90 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,569 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,673 Prozent höher bei 49.832,57 Punkten in den Montagshandel, nach 49.499,27 Punkten am Vortag.

Bei 49.441,43 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 48.913,06 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46.504,67 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 49.501,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, den Wert von 41.317,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amazon (+ 1,41 Prozent auf 272,05 USD), Salesforce (+ 0,90 Prozent auf 185,48 USD), Chevron (+ 0,87 Prozent auf 192,28 USD), Cisco (+ 0,85 Prozent auf 92,63 USD) und Merck (+ 0,85 Prozent auf 113,11 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Home Depot (-3,20 Prozent auf 271,00 EUR), Nike (-2,95 Prozent auf 43,09 USD), Boeing (-2,67 Prozent auf 221,30 USD), Procter Gamble (-2,61 Prozent auf 143,42 USD) und Sherwin-Williams (-2,36 Prozent auf 310,49 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 25.475.514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,112 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,72 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net