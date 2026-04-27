Schwacher Handel: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter

Marktbericht

Der Dow Jones zeigte sich am Montagabend wenig verändert.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 49.167,79 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,652 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,182 Prozent fester bei 49.320,29 Punkten, nach 49.230,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49.029,47 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 49.353,69 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 27.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 45.166,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49.003,41 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40.113,50 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,62 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 4,00 Prozent auf 216,61 USD), Verizon (+ 1,55 Prozent auf 47,10 USD), American Express (+ 1,52 Prozent auf 318,84 USD), Goldman Sachs (+ 1,18 Prozent auf 937,81 USD) und Salesforce (+ 1,13 Prozent auf 180,18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil McDonalds (-3,06 Prozent auf 290,21 USD), Walmart (-1,79 Prozent auf 127,59 USD), IBM (-1,69 Prozent auf 228,05 USD), Home Depot (-1,56 Prozent auf 284,70 EUR) und Coca-Cola (-1,55 Prozent auf 75,44 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 39.750.966 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,316 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,06 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net