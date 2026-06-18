Schwacher Handel: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels

STOXX-Handel im Fokus

Am fünften Tag der Woche zogen sich die Anleger in Europa zurück.

Letztendlich tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,33 Prozent schwächer bei 6.302,71 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,434 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,031 Prozent auf 6.321,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6.323,27 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.337,22 Punkte, das Tagestief hingegen 6.297,06 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,24 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.05.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5.851,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der Euro STOXX 50 5.613,83 Punkte auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 19.06.2025, den Wert von 5.197,03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,73 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.337,22 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten erreicht.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Eni (+ 2,25 Prozent auf 21,62 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1.202,60 EUR), Bayer (+ 1,86 Prozent auf 37,84 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 45,28 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,36 Prozent auf 471,00 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,35 Prozent auf 80,44 EUR), adidas (-1,71 Prozent auf 174,90 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,35 Prozent auf 51,30 EUR), Airbus SE (-1,20 Prozent auf 189,48 EUR) und Deutsche Telekom (-1,15 Prozent auf 26,60 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 19.314.721 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 638,406 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net