Schwacher Handel: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach

Euro STOXX 50-Marktbericht

20.10.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 erlitt am Dienstagabend Verluste.

Am Dienstag fiel der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,34 Prozent auf 6.123,95 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,343 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,388 Prozent schwächer bei 6.120,97 Punkten in den Handel, nach 6.144,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6.070,22 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.151,17 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 6.236,20 Punkte. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.227,40 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 5.680,93 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,68 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6.577,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Enel (+ 2,06 Prozent auf 9,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,51 Prozent auf 41,36 EUR), Allianz (+ 1,34 Prozent auf 431,60 EUR), BMW (+ 1,30 Prozent auf 57,64 EUR) und SAP SE (+ 0,86 Prozent auf 201,55 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Siemens (-2,24 Prozent auf 260,25 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,21 Prozent auf 5,88 EUR), Siemens Energy (-2,12 Prozent auf 130,32 EUR), Infineon (-0,91 Prozent auf 52,04 EUR) und Deutsche Bank (-0,89 Prozent auf 28,27 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6.045.591 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 569,339 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net