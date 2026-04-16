Schwacher Handel: Euro STOXX 50 startet im Minus

Index im Blick

Heutiger Marktbericht zum Euro STOXX 50.

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,05 Prozent auf 5.930,25 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 4,973 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,239 Prozent auf 5.919,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5.933,28 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 5.919,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 5.934,01 Zähler.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,588 Prozent. Vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der Euro STOXX 50 5.769,25 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.029,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4.935,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,37 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.199,78 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 264,70 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 153,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,63 Prozent auf 90,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,62 Prozent auf 29,29 EUR) und Siemens (+ 0,52 Prozent auf 240,85 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,03 Prozent auf 51,20 EUR), Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 164,34 EUR), Bayer (-1,03 Prozent auf 40,27 EUR), Rheinmetall (-0,52 Prozent auf 1.489,40 EUR) und Deutsche Bank (-0,43 Prozent auf 27,94 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 338.439 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 474,064 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net