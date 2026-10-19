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Marktbericht

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Verluste

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Verluste

Der Euro STOXX 50 bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.16 EUR -5.46 EUR -2.76 %
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ASML NV
1,498.40 EUR 32.60 EUR 2.22 %
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Bayer
43.62 EUR -0.49 EUR -1.11 %
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Deutsche Bank AG
28.88 EUR -0.05 EUR -0.17 %
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Deutsche Börse AG
311.40 EUR 1.70 EUR 0.55 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
25.64 EUR -0.29 EUR -1.12 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
57.00 EUR -1.46 EUR -2.50 %
Charts | News | Analysen
Eni S.p.A.
26.20 EUR 0.25 EUR 0.96 %
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Infineon AG
52.89 EUR 1.21 EUR 2.34 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.00 EUR -0.04 EUR -0.66 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.74 EUR -0.18 EUR -0.43 %
Charts | News | Analysen
Nordea Bank Abp Registered Shs
15.52 EUR -0.06 EUR -0.35 %
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Rheinmetall AG
1,058.60 EUR -32.60 EUR -2.99 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
199.52 EUR 2.32 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
80.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,130.81 EUR -73.42 EUR -1.18 %
News | Analysen

Um 12:09 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,09 Prozent auf 6.136,49 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 5,347 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,231 Prozent schwächer bei 6.189,90 Punkten in den Montagshandel, nach 6.204,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6.136,49 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6.189,90 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 6.236,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.230,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der Euro STOXX 50 bei 5.607,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,89 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Zählern verzeichnet.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 0,96 Prozent auf 26,21 EUR), Infineon (+ 0,88 Prozent auf 52,85 EUR), Deutsche Börse (+ 0,45 Prozent auf 310,90 EUR), SAP SE (+ 0,07 Prozent auf 199,36 EUR) und Intesa Sanpaolo (-0,48 Prozent auf 6,01 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-3,30 Prozent auf 1.054,20 EUR), Airbus SE (-2,98 Prozent auf 193,00 EUR), Bayer (-1,96 Prozent auf 43,59 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,92 Prozent auf 57,10 EUR) und Deutsche Bank (-1,72 Prozent auf 28,83 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 1.254.829 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 569,339 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 7,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,48 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:31 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.

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