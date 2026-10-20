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Index-Performance im Fokus

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der Euro STOXX 50 verzeichnet derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
158.25 EUR 0.55 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
ASML NV
1,454.00 EUR -32.80 EUR -2.21 %
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Bayer
43.59 EUR 0.20 EUR 0.46 %
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Deutsche Bank AG
27.88 EUR -0.32 EUR -1.15 %
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Deutsche Telekom AG
25.67 EUR 0.05 EUR 0.20 %
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Enel S.p.A.
9.12 EUR 0.10 EUR 1.16 %
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Eni S.p.A.
26.38 EUR 0.13 EUR 0.50 %
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Infineon AG
50.77 EUR -1.14 EUR -2.20 %
Charts | News | Analysen
Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.89 EUR -0.12 EUR -2.06 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.51 EUR -0.07 EUR -0.17 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.48 EUR -0.04 EUR -0.29 %
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SAP SE
201.25 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Siemens AG
256.70 EUR -7.65 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
129.46 EUR -1.96 EUR -1.49 %
Charts | News | Analysen
TotalEnergies
81.05 EUR 0.45 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Indizes
EURO STOXX 50
6,081.55 EUR -63.26 EUR -1.03 %
News | Analysen

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,89 Prozent auf 6.090,01 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,343 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,388 Prozent leichter bei 6.120,97 Punkten, nach 6.144,81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 6.121,99 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.077,74 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.236,20 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.227,40 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.680,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,10 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Enel (+ 1,16 Prozent auf 9,12 EUR), SAP SE (+ 0,68 Prozent auf 201,20 EUR), Bayer (+ 0,51 Prozent auf 43,62 EUR), Eni (+ 0,50 Prozent auf 26,38 EUR) und adidas (+ 0,47 Prozent auf 158,65 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Siemens (-3,44 Prozent auf 257,05 EUR), Infineon (-2,76 Prozent auf 51,07 EUR), Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 129,92 EUR), Deutsche Bank (-1,95 Prozent auf 27,97 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,66 Prozent auf 5,91 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 1.087.833 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 569,339 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,28 erwartet. Mit 7,58 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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