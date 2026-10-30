Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Euro STOXX 50-Kursverlauf

30.10.26 17:57 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Abend im Minus.

Der Euro STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 1,23 Prozent schwächer bei 6.131,02 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,315 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,448 Prozent auf 6.179,29 Punkte an der Kurstafel, nach 6.207,07 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 6.123,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.179,29 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,15 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 6.269,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.344,40 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 5.699,18 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,80 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 5,46 Prozent auf 50,58 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 567,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,83 Prozent auf 26,09 EUR), Deutsche Börse (+ 1,75 Prozent auf 320,50 EUR) und SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 211,25 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Infineon (-6,39 Prozent auf 50,56 EUR), Deutsche Bank (-3,45 Prozent auf 30,08 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR) und Airbus SE (-2,02 Prozent auf 192,44 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.258.068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 579,977 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,45 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net