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Index-Bewegung

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigte sich heute leichter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
169.65 EUR -2.10 EUR -1.22 %
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Airbus SE
193.56 EUR -2.06 EUR -1.05 %
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ASML NV
1,396.40 EUR 22.40 EUR 1.63 %
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Bayer
51.96 EUR 2.26 EUR 4.55 %
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BMW AG
58.02 EUR -0.68 EUR -1.16 %
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Infineon AG
52.58 EUR 1.69 EUR 3.32 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.02 EUR 0.05 EUR 0.77 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.61 EUR -0.44 EUR -1.07 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.80 EUR 0.03 EUR 0.16 %
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Rheinmetall AG
1,011.00 EUR 12.40 EUR 1.24 %
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SAP SE
206.40 EUR -2.40 EUR -1.15 %
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TotalEnergies
83.12 EUR 0.72 EUR 0.87 %
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UniCredit S.p.A.
75.30 EUR 1.06 EUR 1.43 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,144.56 EUR -31.50 EUR -0.51 %
News | Analysen

Am Dienstag gab der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich um 0,37 Prozent auf 6.153,29 Punkte nach. Der Wert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,291 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,262 Prozent auf 6.159,88 Punkte an der Kurstafel, nach 6.176,06 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 6.201,16 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.102,57 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.238,50 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6.426,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.679,25 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5,18 Prozent zu Buche. Bei 6.577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 3,64 Prozent auf 51,84 EUR), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR), Infineon (+ 0,77 Prozent auf 52,40 EUR) und Rheinmetall (+ 0,48 Prozent auf 1.004,80 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-2,75 Prozent auf 168,10 EUR), SAP SE (-1,83 Prozent auf 206,65 EUR), BMW (-1,80 Prozent auf 57,80 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,64 Prozent auf 40,48 EUR) und Airbus SE (-1,41 Prozent auf 193,42 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 7.667.704 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,30 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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10:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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