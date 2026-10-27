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Index-Performance im Fokus

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Rot

Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Rot

Das macht der Euro STOXX 50 am zweiten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.44 EUR -0.44 EUR -0.23 %
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ASML NV
1,439.80 EUR 11.80 EUR 0.83 %
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Bayer
45.44 EUR -0.49 EUR -1.07 %
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BMW AG
57.16 EUR -0.52 EUR -0.90 %
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BNP Paribas S.A.
85.22 EUR -0.15 EUR -0.18 %
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Deutsche Börse AG
314.50 EUR 0.90 EUR 0.29 %
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Deutsche Telekom AG
24.96 EUR 0.04 EUR 0.16 %
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Infineon AG
50.76 EUR 0.06 EUR 0.12 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
5.92 EUR -0.08 EUR -1.33 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
15.60 EUR 0.28 EUR 1.83 %
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Rheinmetall AG
1,029.40 EUR -1.80 EUR -0.17 %
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SAP SE
213.80 EUR 1.00 EUR 0.47 %
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Siemens Energy AG
125.50 EUR 1.68 EUR 1.36 %
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UniCredit S.p.A.
72.89 EUR -0.93 EUR -1.26 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,106.68 EUR -9.55 EUR -0.16 %
News | Analysen

Um 09:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 6.104,02 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 5,241 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,118 Prozent auf 6.109,00 Punkte an der Kurstafel, nach 6.116,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 6.115,60 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6.095,96 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.302,82 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.282,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5.711,06 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,34 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 1,25 Prozent auf 124,70 EUR), Infineon (+ 0,98 Prozent auf 50,69 EUR), SAP SE (+ 0,14 Prozent auf 212,55 EUR), Bayer (+ 0,04 Prozent auf 45,58 EUR) und Deutsche Börse (-0,06 Prozent auf 314,10 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Intesa Sanpaolo (-1,30 Prozent auf 5,92 EUR), UniCredit (-1,26 Prozent auf 72,89 EUR), Airbus SE (-1,19 Prozent auf 191,18 EUR), Rheinmetall (-1,16 Prozent auf 1.022,20 EUR) und BMW (-1,11 Prozent auf 57,10 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 365.008 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 551,148 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie hat mit 7,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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