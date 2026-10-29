Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Start im Minus

Index-Performance im Blick

29.10.26 09:27 Uhr

Das macht der Euro STOXX 50 am Donnerstag.

Am Donnerstag fällt der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX um 0,18 Prozent auf 6.156,73 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,315 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,142 Prozent leichter bei 6.159,08 Punkten in den Handel, nach 6.167,81 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6.159,84 Punkte, das Tagestief hingegen 6.147,28 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 1,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.320,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.248,84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.705,81 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,24 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 3,20 Prozent auf 163,10 EUR), Airbus SE (+ 2,48 Prozent auf 196,76 EUR), Rheinmetall (+ 2,27 Prozent auf 1.035,00 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,91 Prozent auf 25,62 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,70 Prozent auf 315,60 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Intesa Sanpaolo (-1,28 Prozent auf 5,94 EUR), SAP SE (-0,76 Prozent auf 209,60 EUR), Infineon (-0,58 Prozent auf 53,13 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,56 Prozent auf 39,60 EUR) und Eni (-0,43 Prozent auf 26,67 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 629.969 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 574,119 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Unter den Euro STOXX 50-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net