Schwacher Handel: FTSE 100 in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

22.10.26 12:26 Uhr

Der FTSE 100 verliert derzeit an Boden.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:07 Uhr um 0,48 Prozent tiefer bei 10.700,96 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,251 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 10.752,55 Punkte an der Kurstafel, nach 10.752,88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10.752,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.669,39 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,67 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10.708,33 Punkte. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.716,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9.515,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,54 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rentokil Initial (+ 8,17 Prozent auf 3,40 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,80 Prozent auf 92,12 GBP), Ithaca Energy (+ 2,32) Prozent auf 3,00 GBP), BAT (+ 1,30 Prozent auf 44,44 GBP) und BP (+ 1,22 Prozent auf 6,25 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Fresnillo (-4,29 Prozent auf 25,19 GBP), Anglo American (-3,93 Prozent auf 36,89 GBP), Antofagasta (-3,59 Prozent auf 31,08 GBP), J Sainsbury (-3,54 Prozent auf 3,47 GBP) und InterContinental Hotels Group (-3,05 Prozent auf 165,15 USD).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14.863.618 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 282,969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net