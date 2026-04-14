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Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter

20.04.26 09:27 Uhr
Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter | finanzen.net

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

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FTSE 100
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Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,38 Prozent schwächer bei 10.627,33 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,037 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,008 Prozent auf 10.668,44 Punkte an der Kurstafel, nach 10.667,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.613,80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.683,65 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 9.918,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, stand der FTSE 100 bei 10.126,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8.275,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,80 Prozent zu. Bei 10.934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 2,68 Prozent auf 5,55 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,25 Prozent auf 32,68 GBP), Tesco (+ 1,48 Prozent auf 4,92 GBP), Centrica (+ 1,26 Prozent auf 2,00 GBP) und BAT (+ 1,16 Prozent auf 41,90 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil easyJet (-3,60 Prozent auf 3,80 GBP), Antofagasta (-3,35 Prozent auf 38,27 GBP), Fresnillo (-3,14 Prozent auf 36,63 GBP), International Consolidated Airlines (-2,88 Prozent auf 3,98 GBP) und Barratt Developments (-2,51 Prozent auf 2,72 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2.586.183 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 269,117 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

2027 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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