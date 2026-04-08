Schwacher Handel: FTSE 100 sackt letztendlich ab

FTSE 100-Marktbericht

Der FTSE 100 kam schlussendlich nicht vom Fleck.

Der FTSE 100 schloss am Donnerstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 10.603,48 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,943 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,007 Prozent höher bei 10.609,57 Punkten in den Handel, nach 10.608,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10.552,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.643,61 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.249,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.124,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7.679,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6,56 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell BP (+ 3,16 Prozent auf 5,81 GBP), United Utilities (+ 2,27 Prozent auf 13,96 GBP), GSK (+ 1,98 Prozent auf 21,67 GBP), Hiscox (+ 1,97 Prozent auf 16,07 GBP) und SSE (+ 1,90 Prozent auf 27,58 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Entain (-8,39 Prozent auf 5,35 GBP), Flutter Entertainment (-5,47 Prozent auf 76,76 GBP), WPP 2012 (-4,43 Prozent auf 2,45 GBP), Informa (-3,80 Prozent auf 7,74 GBP) und Compass Group (-3,59 Prozent auf 28,09 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 109.711.576 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 266,452 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net