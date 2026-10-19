Schwacher Handel: FTSE 100 verliert am Mittag

Index im Fokus

19.10.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 fällt am Mittag.

Am Montag bewegt sich der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,92 Prozent leichter bei 10.781,64 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,286 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10.882,26 Punkten in den Handel, nach 10.881,90 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10.771,94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.889,90 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, einen Stand von 10.659,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.600,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 9.354,57 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,35 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Land Securities Group (+ 1,00 Prozent auf 6,57 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,98 Prozent auf 88,54 GBP), Sage (+ 0,94 Prozent auf 11,33 GBP), RELX (+ 0,93 Prozent auf 29,41 GBP) und BP (+ 0,83 Prozent auf 6,19 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-3,78 Prozent auf 38,94 GBP), Barclays (-2,97 Prozent auf 4,20 GBP), 3i (-2,96 Prozent auf 23,95 GBP), International Consolidated Airlines (-2,19 Prozent auf 4,06 GBP) und Rolls-Royce (-2,19 Prozent auf 13,21 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 14.088.828 Aktien gehandelt. Mit 290,569 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net