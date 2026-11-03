Schwacher Handel: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels im Minus

LSE-Handel im Fokus

03.11.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 verzeichnete am Dienstag Verluste.

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 1,14 Prozent leichter bei 10.638,43 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,259 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent tiefer bei 10.761,30 Punkten, nach 10.761,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 10.761,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.638,43 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 10.461,95 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Stand von 10.857,70 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 03.11.2025, den Wert von 9.701,37 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,91 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Hiscox (+ 2,97 Prozent auf 19,39 GBP), Babcock International (+ 1,55 Prozent auf 10,48 GBP), 3i (+ 1,34 Prozent auf 25,62 GBP), WPP 2012 (+ 1,27 Prozent auf 4,13 GBP) und Prudential (+ 1,18 Prozent auf 9,44 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Endeavour Mining (-4,74 Prozent auf 35,57 GBP), Barratt Developments (-4,66 Prozent auf 3,19 GBP), Antofagasta (-3,54 Prozent auf 31,38 GBP), Compass Group (-2,87 Prozent auf 33,50 USD) und Glencore (-2,83 Prozent auf 5,04 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 192.770.549 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,828 Mrd. Euro weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die Bank of Georgia Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net