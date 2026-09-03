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Index im Blick

Schwacher Handel: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

Schwacher Handel: FTSE 100 zum Ende des Montagshandels in der Verlustzone

In London war am Montag ein stabiler Handel zu beobachten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
FTSE 100
10,822.13 GBP -8.96 GBP -0.08 %
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Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 10.822,13 Punkten ab. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,223 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.830,97 Punkten in den Handel, nach 10.831,09 Punkten am Vortag.

Bei 10.794,17 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.868,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Stand von 10.901,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wies der FTSE 100 10.368,05 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9.208,21 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,75 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Centrica (+ 2,20 Prozent auf 1,53 GBP), Standard Life (+ 2,04 Prozent auf 9,52 GBP), Smiths (+ 1,32 Prozent auf 26,01 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,32 Prozent auf 34,83 GBP) und Admiral Group (+ 1,31 Prozent auf 38,66 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Entain (-2,99 Prozent auf 5,12 GBP), Haleon (-2,69 Prozent auf 3,43 GBP), InterContinental Hotels Group (-2,28 Prozent auf 156,15 USD), StJamess Place (-2,24 Prozent auf 11,34 GBP) und Fresnillo (-2,13 Prozent auf 30,79 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 45.922.174 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 315,858 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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04.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Overweight Barclays Capital
04.09.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
25.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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