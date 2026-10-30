Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in Rot

Euro STOXX 50-Marktbericht

30.10.26 12:25 Uhr

Der Euro STOXX 50 notiert am Freitag im negativen Bereich.

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:08 Uhr um 0,72 Prozent tiefer bei 6.162,14 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5,315 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,448 Prozent auf 6.179,29 Punkte an der Kurstafel, nach 6.207,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.148,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.179,29 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der Euro STOXX 50 bereits um 1,66 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 auf 6.269,02 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 6.344,40 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 30.10.2025, mit 5.699,18 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,33 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5.376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Bayer (+ 4,00 Prozent auf 49,88 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,76 Prozent auf 566,20 EUR), adidas (+ 1,59 Prozent auf 169,80 EUR), SAP SE (+ 1,56 Prozent auf 212,15 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,01 Prozent auf 25,88 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil Siemens Energy (-5,88 Prozent auf 128,26 EUR), Infineon (-4,30 Prozent auf 51,69 EUR), Siemens (-2,41 Prozent auf 267,15 EUR), Deutsche Bank (-2,34 Prozent auf 30,43 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,35 Prozent auf 5,91 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1.502.215 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 579,977 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2026 präsentiert die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net