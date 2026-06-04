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Euro STOXX 50-Performance im Fokus

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter

05.06.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag leichter | finanzen.net

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am fünften Tag der Woche wenig verändert.

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EURO STOXX 50
6.107,7 PKT 4,4 PKT 0,07%
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Am Freitag gibt der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0,12 Prozent auf 6.096,07 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,058 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,062 Prozent fester bei 6.107,10 Punkten in den Handel, nach 6.103,33 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.068,46 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 6.111,84 Einheiten.

Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,697 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.869,63 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 05.03.2026, bei 5.782,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5.410,55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,20 Prozent. Bei 6.199,78 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 2,46 Prozent auf 168,54 EUR), Deutsche Börse (+ 1,96 Prozent auf 250,10 EUR), adidas (+ 1,87 Prozent auf 163,55 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,68 Prozent auf 448,60 EUR) und Bayer (+ 1,29 Prozent auf 36,02 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-6,71 Prozent auf 79,34 EUR), Siemens Energy (-1,03 Prozent auf 157,84 EUR), Siemens (-0,79 Prozent auf 269,90 EUR), UniCredit (-0,16 Prozent auf 74,14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,10 Prozent auf 49,03 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2.634.954 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 572,423 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,67 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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