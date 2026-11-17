Euro STOXX 50-Entwicklung

Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX 1,20 Prozent schwächer bei 6.272,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,502 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,397 Prozent auf 6.323,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6.348,35 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.323,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6.265,58 Einheiten.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.204,23 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Stand von 6.530,45 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 17.11.2025, den Stand von 5.640,94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,21 Prozent aufwärts. Bei 6.577,20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.376,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Telekom (+ 0,33 Prozent auf 27,09 EUR), Siemens (+ 0,29 Prozent auf 273,35 EUR), Eni (+ 0,17 Prozent auf 25,85 EUR), Infineon (-0,21 Prozent auf 49,14 EUR) und Airbus SE (-0,24 Prozent auf 203,70 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Bank (-4,48 Prozent auf 31,44 EUR), SAP SE (-4,26 Prozent auf 204,30 EUR), BASF (-1,67 Prozent auf 52,84 EUR), Bayer (-1,54 Prozent auf 56,12 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,20 Prozent auf 39,94 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6.484.485 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 515,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Euro STOXX 50 hat die TotalEnergies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,44 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net