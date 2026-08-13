Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Euro STOXX 50-Kursverlauf

14.08.26 17:57 Uhr

Am fünften Tag der Woche hielten sich die Börsianer in Europa zurück.

Letztendlich beendete der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 6.540,75 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,573 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,010 Prozent auf 6.544,79 Punkte an der Kurstafel, nach 6.545,47 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.567,57 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6.534,33 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,317 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.280,19 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 5.934,96 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 5.434,70 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,80 Prozent nach oben. Bei 6.577,20 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 3,21 Prozent auf 1.202,00 EUR), SAP SE (+ 2,71 Prozent auf 180,14 EUR), BASF (+ 1,95 Prozent auf 51,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,45 Prozent auf 517,80 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,29 Prozent auf 46,03 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-1,44 Prozent auf 9,53 EUR), Infineon (-1,23 Prozent auf 61,73 EUR), adidas (-1,07 Prozent auf 157,55 EUR), Bayer (-0,56 Prozent auf 47,79 EUR) und UniCredit (-0,40 Prozent auf 85,23 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 3.612.397 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 603,950 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,47 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net