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Euro STOXX 50-Performance im Blick

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Montagshandels

Der Euro STOXX 50 fällt am Montag nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
177.45 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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ASML NV
1,324.80 EUR -30.20 EUR -2.23 %
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BASF
54.56 EUR 0.04 EUR 0.07 %
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Bayer
56.96 EUR 0.24 EUR 0.42 %
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Deutsche Bank AG
33.16 EUR 0.00 EUR -0.02 %
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Deutsche Telekom AG
27.01 EUR 0.44 EUR 1.66 %
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Infineon AG
48.93 EUR -1.45 EUR -2.88 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.66 EUR -0.08 EUR -0.20 %
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Nordea Bank Abp Registered Shs
17.08 EUR -0.14 EUR -0.81 %
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Rheinmetall AG
786.80 EUR 20.80 EUR 2.72 %
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Siemens AG
275.65 EUR -4.10 EUR -1.47 %
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Siemens Energy AG
129.96 EUR -1.96 EUR -1.49 %
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TotalEnergies
81.88 EUR 0.19 EUR 0.23 %
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UniCredit S.p.A.
83.56 EUR -0.17 EUR -0.20 %
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Indizes
EURO STOXX 50
6,385.62 EUR -1.24 EUR -0.02 %
News | Analysen

Am Montag tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,09 Prozent leichter bei 6.381,35 Punkten. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,502 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Euro STOXX 50 0,038 Prozent höher bei 6.389,28 Punkten, nach 6.386,86 Punkten am Vortag.

Bei 6.389,28 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.378,42 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 16.10.2026, den Stand von 6.204,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, notierte der Euro STOXX 50 bei 6.539,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Wert von 5.693,77 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,08 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 776,80 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,43 Prozent auf 26,98 EUR), adidas (+ 0,53 Prozent auf 178,60 EUR), Bayer (+ 0,53 Prozent auf 56,82 EUR) und BASF (+ 0,50 Prozent auf 54,54 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Infineon (-2,29 Prozent auf 48,74 EUR), Siemens (-1,49 Prozent auf 275,25 EUR), Siemens Energy (-1,08 Prozent auf 129,86 EUR), UniCredit (-0,20 Prozent auf 83,56 EUR) und Deutsche Bank (-0,11 Prozent auf 33,15 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 619.237 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 515,998 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.11.26 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG

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