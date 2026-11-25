Euro STOXX 50-Marktbericht

Der Euro STOXX 50 fällt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr sinkt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,01 Prozent auf 6.003,44 Punkte. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5,234 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,052 Prozent auf 6.000,64 Punkte an der Kurstafel, nach 6.003,76 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.015,52 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 5.998,98 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0,650 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6.068,22 Punkten. Der Euro STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 25.08.2026, mit 6.455,63 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5.573,91 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,62 Prozent zu Buche. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit BMW (+ 1,95 Prozent auf 54,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,62 Prozent auf 37,97 EUR), adidas (+ 0,83) Prozent auf 169,55 EUR), Allianz (+ 0,70 Prozent auf 458,50 EUR) und Airbus SE (+ 0,50 Prozent auf 194,58 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Infineon (-2,28 Prozent auf 42,74 EUR), Siemens Energy (-1,07 Prozent auf 116,62 EUR), Bayer (-0,65 Prozent auf 51,70 EUR), SAP SE (-0,53 Prozent auf 189,08 EUR) und UniCredit (-0,45 Prozent auf 75,71 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 543.793 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 490,329 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,54 erwartet. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,90 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net