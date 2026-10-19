Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

Index im Fokus

19.10.26 15:58 Uhr

Am Montagnachmittag ziehen sich die Börsianer in Europa zurück.

Am Montag verliert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,27 Prozent auf 6.125,17 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5,347 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,231 Prozent auf 6.189,90 Punkte an der Kurstafel, nach 6.204,23 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 6.189,90 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 6.117,57 Punkten lag.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6.236,20 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 6.230,87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 5.607,39 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 6.577,20 Punkten. Bei 5.376,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Eni (+ 1,14 Prozent auf 26,25 EUR), Deutsche Börse (+ 0,74 Prozent auf 311,80 EUR), SAP SE (+ 0,20 Prozent auf 199,62 EUR), Infineon (-0,17 Prozent auf 52,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,58 Prozent auf 544,00 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-2,81 Prozent auf 1.059,60 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 193,74 EUR), Siemens (-2,42 Prozent auf 264,10 EUR), Deutsche Bank (-1,98 Prozent auf 28,75 EUR) und Siemens Energy (-1,93 Prozent auf 132,38 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 2.450.984 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 569,339 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,41 erwartet. Mit 7,48 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net