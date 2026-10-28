Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Mittwochmittag im Minus

STOXX-Handel im Blick

28.10.26 12:26 Uhr

Der Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwoch in Rot.

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX 0,22 Prozent tiefer bei 6.151,21 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5,280 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,205 Prozent höher bei 6.177,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 6.164,69 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 6.181,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 6.140,57 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6.301,28 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6.289,51 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.704,35 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,14 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6.577,20 Punkten. 5.376,81 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 3,44 Prozent auf 133,00 EUR), Deutsche Bank (+ 3,15 Prozent auf 29,79 EUR), Infineon (+ 1,60 Prozent auf 53,43 EUR), BMW (+ 1,16 Prozent auf 57,38 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,65 Prozent auf 40,04 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,67 Prozent auf 209,60 EUR), Bayer (-1,37 Prozent auf 45,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,09 Prozent auf 58,18 EUR), BASF (-1,06 Prozent auf 51,57 EUR) und Rheinmetall (-0,88 Prozent auf 1.016,20 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 2.751.780 Aktien gehandelt. Mit 566,564 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net